Altra "impresa" del Taekwondo Marletta
Agli interregionali esordienti in Puglia, tre successi su tre
A cura di Redazione
01 marzo 2015 18:56
95047.it Tre piccoli atleti tutti di appena 6 anni, Asia Marletta, Michael Peci e Michael Maurici, hanno combattuto in Puglia al Campionato Interreggionale vincendo ogni incontro portando a casa tre primi posti, 3 su 3, il 100 % del risultato.
I RISULTATI: Michael Maurici vince 31 a 1 la semifinale e 22 a 1 la finale;
Michael Peci vince la semifinale 9 a 1 e la finale 10 a 2;
Asia Marletta vince il combattimento contro l'atleta Mesagnese della categoria superiore sul punteggio di 7 a 2