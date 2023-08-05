ALTRE 30MILA SOSPENSIONI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DOPO RATA DI AGOSTO

Le comunicazioni di sospensione del Reddito di cittadinanza dopo aver esaurito le sette mensilità previste dalla legge per le famiglie che non hanno componenti minori, disabili e over 60 e che non son...

Le comunicazioni di sospensione del Reddito di cittadinanza dopo aver esaurito le sette mensilità previste dalla legge per le famiglie che non hanno componenti minori, disabili e over 60 e che non sono state ancora prese in carico dai servizi sociosanitari dei comuni saranno 30mila dopo la rata di agosto e meno di 50mila nei restanti mesi dell'anno per un totale di 80mila nuove comunicazioni che si aggiungono alle 159mila già comunicate con gli sms.

Lo si apprende da fonti Inps.

Calderone: percepiti indebitamente 506 milioni

«Dai controlli della Guardia di Finanza a decorrere dall'introduzione del reddito fino al primo semestre 2023, risultano assegni indebitamente percepiti e indebitamente richiesti per un ammontare di 506 milioni». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone nel corso dell'informativa sul reddito di cittadinanza in Aula al Senato. «Nell'attività di controllo sui percettori di reddito di cittadinanza effettuati dall'ispettorato nazionale per il lavoro e dal nucleo dei carabinieri tra il 2019 e il 2023, sono stati intercettati 35.737 percettori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione», ha aggiunto.

Gelera (Inps): sms doveva essere più accurato

La piattaforma Siisl creerà per la prima volta uno strumento di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l'occupazione. «Si partirà il primo settembre - conferma Gelera - con una domanda che il cittadino ritenuto occupabile e quindi che non versa in particolari condizioni di fragilità, dovrà compilare nel sito web dell'Inps o tramite i patronati, da quel momento ci si potrà spostare automaticamente sulla piattaforma Siisl; il percorso sarà guidato per agevolare i cittadini negli steps successivi che prevedono la sottoscrizione di un patto di attivazione digitale, la necessità di contattare le Agenzie per il lavoro e poi la successiva sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato presso i centri per l'impiego.All'avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di 12 mensilità a ciascun cittadino con età dai 18 ai 59 anni, quindi anche a più componenti all'interno di uno stesso nucleo familiare. Per tutti i nuclei percettori di reddito di cittadinanza al cui interno sono presenti: minori, over 60, disabili o in carico presso i servizi sociali sarà erogato il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre per poi poter confluire dall'1 gennaio 2024 nella nuova misura Assegno di Inclusione», conclude