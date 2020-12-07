ALTRI 1.001 NUOVI CASI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.001 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.386 tamponi effettuati. I decessi sono 34, che portano il totale a 1.793.Con i nuovi casi salgono a 40.246 gli attua...

Sono 1.001 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.386 tamponi effettuati. I decessi sono 34, che portano il totale a 1.793.

Con i nuovi casi salgono a 40.246 gli attuali positivi, con un incremento di 500 casi. I ricoverati sono 1.387 pazienti in regime ordinario (+20) e 205 (-8) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone. I guariti sono 384

Sul fronte della distribuzione fra province, Palermo conta 257 nuovi positivi, Catania 448, Messina 109, Ragusa 28, Trapani 7, Siracusa 39, Agrigento 0, Caltanissetta 13, Enna 17.

DATI ITALIA

Sono 13.720 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 528 morti, che portano il totale a 60.606 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 111.217 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.382, con un calo di 72 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.720 contagiati

• 528 morti

• 19638 guariti

-72 terapie intensive | +133 ricoveri

111.217 tamponi

Tasso di positività: 12,3% (+0,8%)