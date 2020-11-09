ALTRI 1.023 POSITIVI BEN 359 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA E 27 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1.023 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati; 27 i decessi, che portano il totale a 703
Con i nuovi casi salgono così a 21.939 gli attuali positivi con un incremento di 472
Di questi 1.490 sono i ricoverati: 1303 in regime ordinario con un aumento di 53 ricoveri e 187 in terapia intensiva con un aumento di dieci ricoveri. In isolamento domiciliare sono 20.449
I nuovi positivi sono così distribuiti per province:
- CATANIA 359
- PALERMO 188
- RAGUSA 161
- MESSINA 133
- SIRACUSA 99
- ENNA 77
- TRAPANI 6
- CALTANISSETTA ED AGRIGENTO 0
DATI ITALIA
Sono 25.271 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 356 morti che portano il totale a 41.750 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 147.725 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.849, con un incremento di 100 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 25.271 contagiati
• 356 morti
• 10215 guariti
+100 terapie intensive | +1196 ricoveri
147.725 tamponi
Tasso di positività: 17,1% (+0,0%)