ALTRI 1.023 POSITIVI BEN 359 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA E 27 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

09 novembre 2020 17:07

Sono 1.023 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati; 27 i decessi, che portano il totale a 703Con i nuovi casi salgono così a 21.939  gli attu...

09 novembre 2020 17:07
ALTRI 1.023 POSITIVI BEN 359 SONO IN PROVINCIA DI CATANIA E 27 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE -
Sono 1.023 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati; 27 i decessi, che portano il totale a 703
Con i nuovi casi salgono così a 21.939  gli attuali positivi con un incremento di 472

Di questi 1.490 sono i ricoverati: 1303 in regime ordinario con un aumento di 53  ricoveri e 187  in terapia intensiva con un aumento di dieci ricoveri. In isolamento domiciliare sono 20.449

I nuovi positivi sono così distribuiti per province:

  • CATANIA 359
  • PALERMO 188
  • RAGUSA 161
  • MESSINA 133
  • SIRACUSA 99
  • ENNA 77
  • TRAPANI 6
  • CALTANISSETTA ED AGRIGENTO 0

DATI ITALIA

Sono 25.271 i nuovi casi di coronavirus resi noti oggi secondo il bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 356 morti che portano il totale a 41.750 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 147.725 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.849, con un incremento di 100 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 25.271 contagiati
• 356 morti
• 10215 guariti

+100 terapie intensive | +1196 ricoveri

147.725 tamponi

Tasso di positività: 17,1% (+0,0%)

