ALTRI 102 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi lunedì 28 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 102, portando il totale da inizio epidemia a 6.785.
DATI PER PROVINCIA:
- 62 PALERMO
- 12 CATANIA
- 11 RAGUSA
- 11 CALTANISSETTA
- 5 TRAPANI
- 1 MESSINA
Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 471.085 nelle ultime 24 ore: attualmente positive sono 2.743 persone, con un’aumento di 84 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri.
Un nuovo decesso, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 309. I guariti ammontano invece a 3.733, 16 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali 2.743 positivi, 294 pazienti sono ricoverati con sintomi, 15 sono in terapia intensiva (+1).
DATI ITALIA
Sono 1.494 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 16 decessi, che portano il totale a 35.851 dall'inizio dell'emergenza.• CASI +1494 su 51109 tamponi (ieri +1766 su 87714)
di cui 686 casi da screening
• MORTI +16 (ieri +17)
• GUARITI +773 (ieri +724)
• TER INT +10 (ieri +7, tot 264)
• RICOVERI +131 (ieri +100, tot 2977)
• POSITIVI +705 (ieri +1025, tot 50323)