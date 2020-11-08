ALTRI 1083 NUOVI POSITIVI E 13 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 1.083 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.894 tamponi effettuati; 13 i decessi, che portano il totale a 676Con i nuovi casi salgono così a 21.467 gli attu...
Sono 1.083 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.894 tamponi effettuati; 13 i decessi, che portano il totale a 676
Con i nuovi casi salgono così a 21.467 gli attuali positivi con un incremento di 1224.
Di questi 1.330 sono i ricoverati con un incremento di 14: 1250 in regime ordinario con un aumento di 89 ricoveri e 177 in terapia intensiva con un aumento di otto ricoveri. In isolamento domiciliare sono 20.040.
- I nuovi positivi sono così distribuiti per province:
- CATANIA 239
- MESSINA 200
- RAGUSA 198
- SIRACUSA 175
- PALERMO 152
- CALTANISSETTA 92
- ENNA 22
- TRAPANI 5
- AGRIGENTO 0
DATI ITALIA
Sono i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 331 morti, che portano il totale a 41.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 191.144 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.749, con un incremento di 115 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 32.616 contagiati
• 331 morti
• 6183 guariti
+115 terapie intensive | +1331 ricoveri
191.144 tamponi
Tasso di positività: 17,1% (-0,1%)