ALTRI 1083 NUOVI POSITIVI E 13 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.083 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 6.894 tamponi effettuati; 13 i decessi, che portano il totale a 676

Con i nuovi casi salgono così a 21.467 gli attuali positivi con un incremento di 1224.

Di questi 1.330 sono i ricoverati con un incremento di 14: 1250 in regime ordinario con un aumento di 89 ricoveri e 177 in terapia intensiva con un aumento di otto ricoveri. In isolamento domiciliare sono 20.040.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province:

CATANIA 239

MESSINA 200

RAGUSA 198

SIRACUSA 175

PALERMO 152

CALTANISSETTA 92

ENNA 22

TRAPANI 5

AGRIGENTO 0

DATI ITALIA

Sono i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 331 morti, che portano il totale a 41.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 191.144 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.749, con un incremento di 115 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 32.616 contagiati

• 331 morti

• 6183 guariti

+115 terapie intensive | +1331 ricoveri

191.144 tamponi

Tasso di positività: 17,1% (-0,1%)