ALTRI 1306 NUOVI POSITIVI E 48 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Bollettino del 24 Novembre 2020 diramato dal Ministero della SanitàSono 1.306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che po...

Bollettino del 24 Novembre 2020 diramato dal Ministero della Sanità

Sono 1.306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati; 48 i decessi, che portano il totale a 1.275.

Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi con un incremento di 286.

Di questi 1.844 sono i ricoverati, 3 in meno rispetto a ieri: 1.601 in regime ordinario (- 3 rispetto ad ieri) e 243 in terapia stesso dato di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.066. I guariti sono 972

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 313 Catania 342, Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20.

DATO ITALIA

"Oggi abbiamo 23.232 nuovi positivi con 189 mila tamponi mentre ieri erano stati 149 mila". Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso del punto stampa sull'analisi della situazione epidemiologica in Italia. A fronte di un forte aumento dei tamponi c'è stato un lieve aumento dei positivi e dunque calata la percentuale dei positivi sui tamponi", ha aggiunto. Per quanto riguarda le vittime "i decessi" di persone positive "da

ieri sono 853", ha aggiunto parlando di "cauto ottimismo che abbiamo dalla diminuzione dei casi", ma che è "bilanciato dagli effetti di questa lunga scia" di decessi "che si vedranno ancora nel tempo".

Ieri si erano registrati 22.930 nuovi casi con 148.945 tamponi. Le vittime erano state 630 ed era stata superata la quota di 50mila morti.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.232 contagiati

• 853 morti

• 20837 guariti

+6 terapie intensive | -120 ricoveri

188.659 tamponi

Tasso di positività: 12,3% (-3,1%)