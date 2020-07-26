ALTRI 14 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Continuano a salire i positivi in Sicilia, nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino della protezione civile Nazionale, si registrano ben 14 casi di persone positive al Covid-19.I numeri confe...

Continuano a salire i positivi in Sicilia, nelle ultime 24 ore secondo i dati del bollettino della protezione civile Nazionale, si registrano ben 14 casi di persone positive al Covid-19.

I numeri confermano quindi il trend in crescita degli ultimi giorni.

Il numero maggiore di contagi si registra nel catanese, con 7 casi: cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico.

Sale anche il numero delle persone ricoverate: sono 20, due dei quali in rianimazione. Al momento in isolamento domiciliare ci sono 173 persone e il totale delle persone positive sale a 195 mentre i guariti sono ora 2715. Non ci sono state altre vittime e il tragico bilancio resta a 283 morti.

I DATI DI OGGI

Attualmente positivi: 195 (+14)

Deceduti: 283 (0)

Dimessi/Guariti: 2.715 (0)

Casi totali: 3.193 (+14)

Tamponi: 263.662 (+1.508)

DATI ITALIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 5 i nuovi decessi a causa del coronavirus. I nuovi guariti sono 198. I nuovi casi sono 254, con una leggera contrazione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 275. Questo secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Ad oggi i deceduti totali sono 35.107, i dimessi/guariti totali sono 198.446, i casi totali sono 246.118. Gli attuali positivi sono 12.565.