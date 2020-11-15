ALTRI 1422 NUOVI POSITIVI (MENO TAMPONI RISPETTO AD IERI) E 36 MORTI IN SICILIA

Sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono c...

Sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono così a 28.807

Di questi 1.693 sono i ricoverati: 1.476 in regime ordinario (+14 rispetto ad ieri ) e 217 in terapia intensiva con un aumento di 2 ricoveri rispetto alla giornata di ieri.

Questi i casi provincia per provincia

Palermo: 452

Catania: 482

Messina: 211

Ragusa: 103

Trapani: 18

Siracusa: 57

Agrigento: 24

Caltanissetta: 60

Enna: 15

DATI ITALIA

Sono 33.979 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. 546 i decessi.

Ieri erano 37.255 e 544.Il totale delle vittime supera 45 mila (45.229)

Eseguiti 195.275 tamponi. In aumento al 17,4% il rapporto tra positivi e test.

I ricoveri in terapia intensiva sono 3.422 (+116).

In Lombardia si registrano 8.060 nuovi casi, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682..

• 33.979 contagiati

• 546 morti

• 9376 guariti

+116 terapie intensive | +649 ricoveri

195.275 tamponi

Tasso di positività: 17,4% (+1,0%)