ALTRI 1422 NUOVI POSITIVI (MENO TAMPONI RISPETTO AD IERI) E 36 MORTI IN SICILIA
Sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono c...
Sono 1.422 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.416 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 860. Con i nuovi casi salgono così a 28.807
Di questi 1.693 sono i ricoverati: 1.476 in regime ordinario (+14 rispetto ad ieri ) e 217 in terapia intensiva con un aumento di 2 ricoveri rispetto alla giornata di ieri.
Questi i casi provincia per provincia
Palermo: 452
Catania: 482
Messina: 211
Ragusa: 103
Trapani: 18
Siracusa: 57
Agrigento: 24
Caltanissetta: 60
Enna: 15
DATI ITALIA
Sono 33.979 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. 546 i decessi.
Ieri erano 37.255 e 544.Il totale delle vittime supera 45 mila (45.229)
Eseguiti 195.275 tamponi. In aumento al 17,4% il rapporto tra positivi e test.
I ricoveri in terapia intensiva sono 3.422 (+116).
In Lombardia si registrano 8.060 nuovi casi, in Campania 3.771, in Piemonte 3.682..
• 33.979 contagiati
• 546 morti
• 9376 guariti
+116 terapie intensive | +649 ricoveri
195.275 tamponi
Tasso di positività: 17,4% (+1,0%)