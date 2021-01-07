COVID: ALTRI 1435 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.435 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2629 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono 3...

A cura di Redazione 07 gennaio 2021 17:06

