COVID: ALTRI 1435 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 1.435 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2629 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono 3...
Sono 1.435 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.572 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2629 deceduti dall'inizio della pandemia.
I positivi sono 38.705 con un aumento di 966 casi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1228 , 38 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 196, 2 in più rispetto a ieri.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 18.020 contagiati
• 414 morti
• 15.659 guariti
+16 terapie intensive | +117 ricoveri
121.275 tamponi
Tasso di positività: 14,9% (+3,5%)
326.649 vaccinati totali