ALTRI 1461 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
BOLLETTINO DEL 16 NOVEMBRE 2020Sono 1.461 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.151 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a...
BOLLETTINO DEL 16 NOVEMBRE 2020
Sono 1.461 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.151 tamponi effettuati; 36 i decessi di persone positive, che portano il totale a 932. Con i nuovi casi salgono così a 29.765
Di questi 1.725 sono i ricoverati: 1.501 in regime ordinario (+25 rispetto ad ieri ) e 224 in terapia intensiva con un aumento di 7 ricoveri rispetto alla giornata di ieri.
Questi i casi provincia per provincia
Palermo: 445
Catania: 328
Ragusa 218
Messina: 110
Trapani: 127
Siracusa: 79
Agrigento: 26
Caltanissetta: 79
Enna: 49
DATI ITALIA
Sono 27.354 i nuovi contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 504 morti, che portano il totale a 45.733 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 27.354 contagiati
• 504 morti
• 21554 guariti
+70 terapie intensive | +489 ricoveri
152.663 tamponi
Tasso di positività: 17,9% (+0,5%)