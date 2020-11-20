ALTRI 1634 NUOVI CASI E 43 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati; 43 i decessi, che portano il totale a 1.098.Con i nuovi casi salgono a 34.756 gli attua...

Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati; 43 i decessi, che portano il totale a 1.098.

Con i nuovi casi salgono a 34.756 gli attuali positivi con un incremento di 1.175

Di questi 1.779 sono i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri: 1.537 (+5) in regime ordinario e 242 (+2) in terapia intensiva lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 32.977.

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 574

CATANIA 404

MESSINA 186

RAGUSA 109

TRAPANI 89

SIRACUSA 25

AGRIGENTO 82

CALTANISSETTA 63

ENNA 102

DATI ITALIA

Sono 37.242 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 699 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 238.077 tamponi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.748, con un incremento di 36 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 37.242 contagiati

• 699 morti

• 21035 guariti

+36 terapie intensive | +347 ricoveri

238.077 tamponi

Tasso di positività: 15,6% (+1,2%)