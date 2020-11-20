ALTRI 1634 NUOVI CASI E 43 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1.634 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.020 tamponi effettuati; 43 i decessi, che portano il totale a 1.098.
Con i nuovi casi salgono a 34.756 gli attuali positivi con un incremento di 1.175
Di questi 1.779 sono i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri: 1.537 (+5) in regime ordinario e 242 (+2) in terapia intensiva lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare sono 32.977.
DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 574
- CATANIA 404
- MESSINA 186
- RAGUSA 109
- TRAPANI 89
- SIRACUSA 25
- AGRIGENTO 82
- CALTANISSETTA 63
- ENNA 102
DATI ITALIA
Sono 37.242 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 699 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 238.077 tamponi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.748, con un incremento di 36 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 37.242 contagiati
• 699 morti
• 21035 guariti
+36 terapie intensive | +347 ricoveri
238.077 tamponi
Tasso di positività: 15,6% (+1,2%)