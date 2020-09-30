ALTRI 170 NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 29 SONO MILITARI DELLA NAVE MARGOTTINI
Nel quotidiano aggiornamento dei casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, dal Ministero della Salute, vengono segnalati 170 nuovi contagi.
DATI PER PROVINCIA:
- 74 PALERMO
- 33 SIRACUSA
- 17 CATANIA
- 17 CALTANISSETTA
- 17 TRAPANI
- 7 MESSINA
- 4 AGRIGENTO
- 1 ENNA
I casi totali di Covid-19 registrati sull'isola salgono a quota 7118, gli attuali positivi sono invece 2866. Rispetto a ieri si registrano altri 90 guariti, per un totale di 3941. Continuano a riempirsi gli ospedali: sono 301 (+8) i pazienti ricoverati in regime ordinario mentre in 19 si trovano in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri. Sono infine 2546 le persone positive in isolamento domiciliare.
La Regione Sicilia segnala che dei 170 nuovi positivi, si rilevano 29 militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini
Attualmente positivi: 2.866 (+79)
Deceduti: 311 (+1)
Dimessi/Guariti: 3.941 (+90)
Ricoverati totali: 320 (+10)
Ricoverati in terapia intensiva: 19 (+3)
Casi totali: 7.118 (+170)
Tamponi: 483.845 (+6.645)
DATI ITALIA
È di 51.263 persone attualmente positive (+633), 35.894 morti (+19), 227.704 guariti (+1.198), per un totale di 314.861 casi (+1.851), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 51.263 pazienti attualmente positivi, 3.047 sono ricoverati con sintomi (-1), 280 sono in terapia intensiva (+9) e 47.936 sono invece in isolamento domiciliare (+625). Il numero totale di tamponi effettuati oggi è di 105.564, contro i 90.185 di ieri e i 51.109 dell’altroieri.
Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (287), seguita da Lazio (210), Lombardia (201), Sicilia e Piemonte (170), Veneto (155), Toscana (120) ed Emilia-Romagna (101). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. La situazione contagi continua a essere in crescita (ieri erano stati 1.648, ma con circa 15mila tamponi in meno). Continuano a salire anche i ricoverati in terapia intensiva (oggi +9, ieri +7).
• CASI +1851 su 105564 tamponi (ieri +1648 su 90185)
di cui 865 casi da screening
• MORTI +19 (ieri +24)
• GUARITI +1198 (ieri +1316)
• TER INT +9 (ieri +7, tot 280)
• RICOVERI -1 (ieri +71, tot 3047)
• POSITIVI +633 (ieri +307, tot 51263)