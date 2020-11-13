ALTRI 1707 NUOVI POSITIVI E 35 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 837. Con i nuovi casi salgono...

Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 837. Con i nuovi casi salgono così a 26.286.

Di questi 1.660 sono i ricoverati: 1.450 in regime ordinario (+59 rispetto ad ieri ) e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri.

Sono, invece, 300 le persone che hanno sconfitto il virus oggi nell’Isola, per un totale di 11.258 dimessi/guariti.

Questi i casi provincia per provincia

Palermo: 527

Catania: 359

Ragusa: 152

Messina: 303

Trapani: 131

Siracusa: 72

Agrigento: 60

Caltanissetta: 92

Enna: 33

DATI ITALIA

Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 550 morti, che portano il totale a 44.139 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254.908 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.230, con un incremento di 60 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 40.902 contagiati

• 550 morti

• 11480 guariti

+60 terapie intensive | +1041 ricoveri

254.908 tamponi

Tasso di positività: 16,0% (-0,1%)