95047

ALTRI 1707 NUOVI POSITIVI E 35 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 837. Con i nuovi casi salgono...

A cura di Redazione Redazione
13 novembre 2020 17:16
ALTRI 1707 NUOVI POSITIVI E 35 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 837. Con i nuovi casi salgono così a  26.286.

Di questi 1.660 sono i ricoverati: 1.450 in regime ordinario (+59 rispetto ad ieri ) e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri.

Sono, invece, 300 le persone che hanno sconfitto il virus oggi nell’Isola, per un totale di 11.258 dimessi/guariti.

Questi i casi provincia per provincia

Palermo: 527
Catania: 359
Ragusa: 152
Messina: 303
Trapani: 131
Siracusa: 72
Agrigento: 60
Caltanissetta: 92
Enna: 33

DATI ITALIA

Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 550 morti, che portano il totale a 44.139 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254.908 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.230, con un incremento di 60 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 40.902 contagiati
• 550 morti
• 11480 guariti

+60 terapie intensive | +1041 ricoveri

254.908 tamponi

Tasso di positività: 16,0% (-0,1%)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047