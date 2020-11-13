ALTRI 1707 NUOVI POSITIVI E 35 DECESSI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 1.707 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi di persone positive, che portano il totale a 837. Con i nuovi casi salgono così a 26.286.
Di questi 1.660 sono i ricoverati: 1.450 in regime ordinario (+59 rispetto ad ieri ) e 210 in terapia intensiva con un aumento di 5 ricoveri.
Sono, invece, 300 le persone che hanno sconfitto il virus oggi nell’Isola, per un totale di 11.258 dimessi/guariti.
Questi i casi provincia per provincia
Palermo: 527
Catania: 359
Ragusa: 152
Messina: 303
Trapani: 131
Siracusa: 72
Agrigento: 60
Caltanissetta: 92
Enna: 33
DATI ITALIA
Sono 40.902 i nuovi casi di coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 550 morti, che portano il totale a 44.139 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 254.908 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.230, con un incremento di 60 unità.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 40.902 contagiati
• 550 morti
• 11480 guariti
+60 terapie intensive | +1041 ricoveri
254.908 tamponi
Tasso di positività: 16,0% (-0,1%)