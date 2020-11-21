ALTRI 1838 NUOVI POSITIVI E 43 MORTI IN SICILIA

Sono 1.838 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.368 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.141Con i nuovi casi salgono a 36.241 gli a...

Sono 1.838 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.368 tamponi effettuati. Sono 43 i decessi, che portano il totale a 1.141

Con i nuovi casi salgono a 36.241 gli attuali positivi con un incremento di 1.175. Di questi 1.779 sono i ricoverati, 7 in più rispetto a ieri: 1.568 in regime ordinario (31 piu di ieri) e 242 dato uguale ad ieri. In isolamento domiciliare sono 34.431.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 583, Catania 625, Messina 145, Ragusa 56, Trapani 71, Siracusa 126, Agrigento 107, Caltanissetta 70, Enna 55.

DATI ITALIA

Sono 34.767 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 692 morti, che portano il totale a 49.261 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 237.225 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.758, con un incremento di 10 unità. I soggetti guariti nel complesso sono 539.524 (+19.502 da ieri).

🟤 Coronavirus, bollettino di oggi:

• 34.767 contagiati

• 692 morti

• 19502 guariti

+10 terapie intensive | +106 ricoveri

237.225 tamponi

Tasso di positività: 14,7% (-1,0%)