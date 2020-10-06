ALTRI 198 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 51 SONO A CATANIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedi 06 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero de...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedi 06 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 198 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.596

Nella giornata di oggi c’è stato un altro decesso che porta il totale a 322. Sono attualmente ricoverati con sintomi in 368, di cui 28 in terapia intensiva.

Gli attuali positivi sono 3448 su 6754 tamponi effettuati.

DATI PER PROVINCIA:

72 PALERMO

51 CATANIA

28 TRAPANI

15 CALTANISSETTA

12 AGRIGENTO

8 RAGUSA

7 SIRACUSA

5 MESSINA

DATO ITALIA

A fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di coronavirus oggi sono 2677. Le vittime sono 28, i guariti 1418. Rispetto a ieri scendono di 4 i ricoveri in terapia intensiva e si attestano a 319.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2677 contagiati

• 28 morti

• 1418 guariti

-4 terapie intensive | +138 ricoveri

99.742 tamponi