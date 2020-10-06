ALTRI 198 POSITIVI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, 51 SONO A CATANIA
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi martedi 06 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 198 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.596
Nella giornata di oggi c’è stato un altro decesso che porta il totale a 322. Sono attualmente ricoverati con sintomi in 368, di cui 28 in terapia intensiva.
Gli attuali positivi sono 3448 su 6754 tamponi effettuati.
DATI PER PROVINCIA:
72 PALERMO
51 CATANIA
28 TRAPANI
15 CALTANISSETTA
12 AGRIGENTO
8 RAGUSA
7 SIRACUSA
5 MESSINA
DATO ITALIA
A fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di coronavirus oggi sono 2677. Le vittime sono 28, i guariti 1418. Rispetto a ieri scendono di 4 i ricoveri in terapia intensiva e si attestano a 319.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 2677 contagiati
• 28 morti
• 1418 guariti
-4 terapie intensive | +138 ricoveri
99.742 tamponi