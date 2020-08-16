ALTRI 39 CASI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Domenica 16 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.Sono 39 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 5 s...

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Domenica 16 Agosto, in merito all’emergenza Coronavirus.

Sono 39 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia: 5 sono migranti e 10 risultano correlati con casi provenienti da Malta. Si tratta, nel dettaglio, di 12 a Catania, 5 a Palermo, uno a Messina, 4 a Siracusa, 9 a Ragusa e 8 a Trapani.

Numeri leggermente più bassi rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano stati 46. Gli attuali positivi, così salgono a 712. Purtroppo c'è da registrare una vittima e così i morti salgono a 285.

Attualmente ci sono 51 persone ricoverate, 5 in terapia intensiva, 656 in isolamento domiciliare. Sono 1043 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In totale, dall'inizio dell'epidemia sono 3766 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia mentre sono 2.769 i guariti.

La cosa che fa preoccupare è che i 39 casi sono venuti fuori alla luce di soli 1.043 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, contro gli oltre 2.000 del giorno precedente.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 253.915 persone (+479* rispetto a ieri, +0,2%; ieri +629) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.396 sono decedute (+4; ieri +4) e sono state dimesse 203.786 (+146, +0,1%; ieri +314). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 14.733 (+327, +2,3%; ieri +157); il conto sale a 253.915 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 787 (+23, +3%; ieri -7), di cui 56 in terapia intensiva (+1, +1,8%; ieri -1)

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 479 contagiati

• 4 morti

• 146 guariti

+23 ricoveri

+1 terapie intensive