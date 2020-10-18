ALTRI 548 POSITIVI IN SICILIA, IN SALITA IL DATO ITALIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, domenica 18 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, domenica 18 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 548 e tre morti in 24 ore nell'epidemia di coronavirus, con 6390 tamponi.

In Sicilia i 548 nuovi malati fanno salire gli attuali positivi a 6.790: 493 ricoverati con sintomi, 70 in terapia intensiva (+9) dato più alto dall’8 aprile, e 6.227 in isolamento domiciliare. Sono 12.292 i casi totali, 5.137 i dimessi guariti e 365 i deceduti

DATI ITALIA

Ancora in salita i casi di coronavirus: nelle ultime 24 ore se ne registrano 11.705 contro i 10.925 di ieri. Sono i dati del ministero della Salute. In totale, da inizio pandemia, 414.241 contagi. Sono 146.541 i tamponi effettuati, circa 20 mila meno di ieri.

I decessi sono 69 (ieri 47). Salgono a 750 i pazienti in terapia intensiva, in aumento di 45 rispetto a ieri.

La Lombardia è la regione con la più alta incidenza di casi, 2.975. Seguono Campania 1.376, Lazio 1.198

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 11.705 contagiati

• 69 morti

• 2334 guariti

+45 terapie intensive | +514 ricoveri

146.541 tamponi

Tasso di positività: 7,988% (+1,400%)