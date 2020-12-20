ALTRI 792 CASI E 24 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 792 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, 7.109 i tamponi eseguiti e 24 i decessi, che portano il totale a 2.155. Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi.Di questi sono ric...

A cura di Redazione 20 dicembre 2020 17:15

