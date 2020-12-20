ALTRI 792 CASI E 24 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 792 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, 7.109 i tamponi eseguiti e 24 i decessi, che portano il totale a 2.155. Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi.Di questi sono ric...
Sono 792 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, 7.109 i tamponi eseguiti e 24 i decessi, che portano il totale a 2.155. Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi.
Di questi sono ricoverati 1.076 (+5 rispetto ad ieri) in regime ordinario; 178 in terapia intensiva 4 in piu' rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 32.629.
Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 209 nuovi casi, Palermo 271, Messina 89, Ragusa 47, Trapani 3, Siracusa 68, Agrigento 7, Caltanissetta 85, Enna 13.
DATI ITALIA
I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 15.104 nuovi casi (su 137.420 tamponi), 352 i morti. Ieri 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 15.104 contagiati
• 352 morti
• 12156 guariti
-41 terapie intensive | -206 ricoveri
137.420 tamponi
Tasso di positività: 11,0% (+1,7%)