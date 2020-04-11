ALTRI CINQUE PAZIENTI DEL CANNIZZARO DIMESSI E GUARITI, TORNANO A CASA

Hanno superato il Covid-19 e trascorreranno la Pasqua a casa dopo essere stati ricoverati all’Ospedale Cannizzaro di Catania: cinque uomini guariti clinicamente e virologicamente, residenti a Catania...

Hanno superato il Covid-19 e trascorreranno la Pasqua a casa dopo essere stati ricoverati all’Ospedale Cannizzaro di Catania: cinque uomini guariti clinicamente e virologicamente, residenti a Catania e provincia, sono stati dimessi oggi dall’Unità Operativa di Malattie Infettive. Il più giovane ad avere lasciato l’ospedale, questo pomeriggio, è un 39enne di un Comune dell’hinterland.

«Rinnovo il mio ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo per l’impegno che ha profuso e che saprà continuare ad assicurare in questi giorni e in futuro: le notizie di guarigione e di dimissione possano essere per tutti noi fattore di fiducia e di motivazione», afferma il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro.

Con quelli di oggi, salgono a 21 i pazienti dimessi dal Cannizzaro a domicilio o nella struttura convenzionata con l’Asp per l’isolamento domiciliare.