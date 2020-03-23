ALTRI TRE CASI A BELPASSO, SALGONO A 7 LE PERSONE POSITIVE

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta ha comunicato questa sera, attraverso la sua pagina social che si registrano altri tre casi di soggetti positivi al Corona virus, portando il numero dei contagiat...

Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta ha comunicato questa sera, attraverso la sua pagina social che si registrano altri tre casi di soggetti positivi al Corona virus, portando il numero dei contagiati , in città, a sette persone.

AD OGGI I CASI DI CORONAVIRUS REGISTRATI A BELPASSO SONO 7 (SETTE).

Purtroppo abbiamo nuovi contagi per questo oggi più di ieri è importantissimo rispettare le regole e RESTARE A CASA il più possibile.

Ecco il testo completo:

Un lunedì come questo non lo ricordavo da tempo. Ieri sera ho partecipato alla messa a porte chiuse nella cameretta di Santa Lucia. E’ stata un emozione grandissima stare nel silenzio della chiesa vuota sotto lo sguardo della Santa Patrona ad invocare la Sua protezione insieme a padre Maurizio Pagliaro.

E’ stato pubblicato il nuovo DPCM con prescrizioni ancora più rigide, lo spirito e quello di avere sempre meno gente in giro e di restare nel proprio comune. Inoltre a mio avviso si vogliono compartimentalizzare le comunità per non estendere il contagio.

Oggi in un veloce scambio di note con l’ACOSET ho avuto conferma che NESSUN DISTACCO VERRA’ EFFETTUATO PER MOROSITA’ durante tutto il periodo emergenziale. Incontrerò a breve il Presidente Diego Di Gloria per trattare altre istanze dei cittadini relative a questo periodo.

Accanto a queste emergenza se ne sta delineando un’altra, quella SOCIALE. Ricevo ogni giorno decine di messaggi da famiglie che sono in gravi difficoltà economiche e non hanno neppure la possibilità di fare la spesa. Stiamo mettendo a punto una rete solidale e stanzieremo dei fondi comunali. Già le iniziative private di solidarietà si stanno moltiplicando, cercheremo dare una risposta organica a queste famiglie e di coordinare gli aiuti.

Oggi vorrei ringraziare due ex sindaci di Belpasso per la solidarietà dimostrata. Saro Spina, che mi ha mandato una lettera di incoraggiamento in privato e Carlo Caputo che ha incoraggiato me e tutta la Giunta con l’ironia che in queste situazioni serve ad alleggerire giornate pesantissime come quella di oggi.

GRAZIE.