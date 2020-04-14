ALTRI TRE PAZIENTI DELL’OSPEDALE “GRAVINA” GUARITI DAL COVID-19

Tre pazienti guariti dal Covid dimessi dall’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. Sono: un uomo di 57 anni, e due donne, di 57 anni e 59 anni, tutti residenti nel calatino....

Tre pazienti guariti dal Covid dimessi dall’UOC di Malattie Infettive dell’Ospedale “Gravina” di Caltagirone. Sono: un uomo di 57 anni, e due donne, di 57 anni e 59 anni, tutti residenti nel calatino. Per loro i tamponi di controllo sono risultati negativi.

I pazienti sono stati tutti ricoverati nella prima metà di marzo e sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina e antivirale.

Presso l’UOC di Malattie Infettive sono, adesso, 33 i pazienti ricoverati, di cui 30 per Covid-19. 3 pazienti, guariti clinicamente dal Covid, sono in attesa del secondo tampone di controllo che, se negativo, consentirà la dimissione.