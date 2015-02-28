Altro caso Nicole: muore neonato dopo aver girato tre ospedali

Il bimbo era nato a Bronte: a Catania, niente posti nelle Utin

95047.it Muore un neonato di 38 giorni, Mattia, nato prematuro. Era il secondo figlio di una coppia catanese. A causa della mancanza di un posto in terapia intensiva a Catania, la mamma del piccolo è stata trasferita da Bronte a Siracusa per partorire. La morte è arrivata ieri nel Policlinico di Messina dove era stato trasferito d'urgenza dall'Utin dell'Umberto I di Siracusa per presunti problemi respiratori.

A dare per prima la notizia è stata la testata LiveSicilia che svela come legale dei genitori, l'avvocato Dario Pastore, ha presentato un esposto alla Procura di Catania. La madre ha avuto infatti la rottura delle acque il 19 gennaio scorso a Bronte, alla 24esima settimana di gestazione, ma è stata trasferita a Siracusa perchè nelle Utin di Catania non c'era posto. Causa del parto prematuro sarebbe stata un'infezione vaginale non riconosciuta.