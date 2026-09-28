AMA, whistleblowing: più prevenzione e trasparenza, appello ai cittadini

AMA rafforza prevenzione e trasparenza con il whistleblowing: segnalazioni anche anonime per tutelare legalità e qualità del servizio.

Paternò, 28 settembre 2026 – La capillarità delle attività svolte dal personale su tutto il territorio cittadino richiede un sistema di controllo adeguato alle caratteristiche del servizio e capace di presidiare ogni possibile criticità.

Le segnalazioni pervenute ad AMA negli scorsi mesi non hanno tuttavia consentito, per la genericità delle informazioni disponibili, di procedere a un approfondimento specifico dei fatti. L’Azienda ha comunque adeguato la propria organizzazione, rafforzando i presidi di prevenzione e le misure finalizzate a ridurre il rischio di comportamenti illeciti, a tutela dell’utente finale.

«La promozione della legalità e dell’integrità rappresenta un elemento imprescindibile per garantire un servizio pubblico efficiente, trasparente e orientato ai bisogni della collettività – ha dichiarato l’Amministratore Unico di AMA, ing. Giovanni Parisi –. Come azienda siamo impegnati nel rafforzamento dei nostri strumenti di prevenzione e controllo, ma la collaborazione dei cittadini può svolgere un ruolo determinante».

La piattaforma whistleblowing si inserisce nel quadro delle misure finalizzate alla promozione della legalità, dell’integrità e della trasparenza, in coerenza con i principi e le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937.

Attraverso questo nuovo strumento, i cittadini e quanti operano nel contesto lavorativo aziendale possono segnalare eventuali condotte illecite o comportamenti non appropriati da parte degli operatori, anche in forma anonima, senza dover necessariamente ricorrere a una denuncia alle autorità competenti.

È opportuno che le segnalazioni contengano, ove disponibili, elementi circostanziati quali date, luoghi e descrizione dei fatti, utili a consentire una valutazione adeguata e l’eventuale avvio degli approfondimenti necessari.

«AMA intende rafforzare i propri presidi di prevenzione e favorire l’emersione di eventuali violazioni, nel rispetto delle tutele previste dalla normativa vigente – prosegue Parisi –. L’iniziativa si inserisce in un percorso di consolidamento dei principi di buona amministrazione, accountability e miglioramento continuo, con l’obiettivo di assicurare una gestione sempre più improntata alla correttezza dei comportamenti, alla prevenzione dei rischi e alla tutela dell’interesse pubblico».

L’obiettivo è rafforzare il rapporto di fiducia tra AMA e la comunità, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità condivisa.

COME SEGNALARE UN ILLECITO

La piattaforma whistleblowing e le relative modalità di accesso sono disponibili sul sito istituzionale di AMA S.p.A.: https://amaspa.net/