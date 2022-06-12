AMMINISTRATIVE PATERNO’ 2022: AFFLUENZA ORE 19.30 IN CALO RISPETTO AL 2017
AGGIORNAMENTO ORE 19.30
Arrivano i dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2022 delle ore 19.30.
Alle ore 19.30 a Paternò su 40.775 aventi diritto al voto hanno votato in 18.223 pari al 44,69 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 49,74%, quindi un calo del 5.05%
Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2022
Alle ore 12.30 a Paternò su 40.775 aventi diritto al voto hanno votato in 7.710 pari al 18,91 %
Amministrative precedenti aveva votato alla stessa ore il 20,50%, quindi un leggero calo del 1,59%
Ecco una guida con tutte le informazioni.
COME SI VOTA:
Il sindaco è un organo monocratico a elezione diretta. Ciò significa che sono i cittadini a scegliere direttamente la persona che ricopre la carica. Nella stessa data delle amministrative si eleggono anche i componenti del consiglio comunale. Ecco come si vota:
- Si può fare una croce sul nome del candidato sindaco per votare soltanto il candidato e non una delle liste o dei partiti a lui collegati
- Si può votare tracciando una croce sul simbolo della lista, e in questo caso il voto viene attribuito sia alla lista che al candidato sindaco
- Si può fare la “X” sia sul simbolo della lista che sostiene un candidato sindaco, sia sul nome del candidato, dando il voto a entrambi
- E' possibile anche il voto disgiunto: si può fare una croce sul nome di un candidato sindaco e una sul simbolo di una lista che appoggia un candidato diverso
PREFERENZE
La scheda elettorale è divisa in colonne che riportano i nomi dei candidati sindaco. In ciascuna colonna ci sono i simboli delle liste che sostengono quel candidato. Accanto al simbolo di ogni lista c’è uno spazio bianco: è qui che si esprimono le proprie preferenze per i candidati al consiglio comunale. Per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 quando si vota è possibile dare fino a un massimo di due preferenze, all’interno della stessa lista o partito: si esprimono scrivendo di proprio pugno il cognome dei candidati (o il nome e cognome in caso di omonimia) e, nel caso di due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Se si scelgono due candidati dello stesse genere (due uomini o due donne) la seconda preferenza viene annullata per effetto delle regole sulle “quote rosa” e sulla parità di genere. E' ammesso il voto domiciliare per quegli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall'abitazione.
Per quanto riguarda le elezioni comunali a Paternò 2022 ecco chi sono i candidati e tutte le liste.
VOTO DISGIUNTO
E' possibile esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco e un altro segno su una delle liste ad esso non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. Dunque il voto disgiunto si può praticare solo votando per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata. È possibile esprimere preferenze anche in questo caso, purché siano appartenenti alla lista sulla quale si traccia il segno (e che, nel caso del voto disgiunto, non è collegata al sindaco).
Non è possibile in nessun caso votare per una lista e poi esprimere preferenze appartenenti a un'altra.
DOCUMENTI
Per essere ammessi al voto bisogna presentare un documento di identità valido (carta di identità o patente), oppure un documento che rientri in queste categorie:
- Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare
- Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia
In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:
- Da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
- Da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
- Dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.
Indispensabile, poi, avere con sé la tessera elettorale. Ricapitolando, dunque, servono un documento di identità valido e la tessera elettorale.