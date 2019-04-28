AMMINISTRATIVE RAGALNA 2019: AFFLUENZA ORE 12

Arrivano i primi dati sull'affluenza ai seggi delle Amministrative 2019.Alle ore 12 a Ragalna su 3.405 aventi diritto al voto hanno votato in 570 pari al 16.74 %Amministrative precedenti aveva votato...

C’è tempo per esprimere la propria preferenza fino alle 23 di oggi.

(in aggiornamento)

A contendersi la poltrona da primo cittadino, da una parte il sindaco uscente Salvo Chisari, dall'altra il suo ex assessore, l'imprenditore Emanuele Motta.

Entrambi i candidati accoglieranno nelle loro liste civiche soggetti politicamente legati sia al centrodestra che al centrosinistra

Seggi aperti nei 34 comuni siciliani dove si vota per il rinnovo di sindaci e consigli comunali.

Sono 436.567 gli elettori chiamati al voto. Caltanissetta è l'unico capoluogo di provincia che andrà alle urne e dove si voterà, come in altri sei comuni, con il maggioritario a doppio turno: l'eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio.

Gli altri comuni col doppio turno sono: Gela (Cl), Aci Castello (Ct), Bagheria (Pa), Monreale (Pa), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp).

Nei 27 centri, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, viene eletto chi conquista più voti al primo turno. I seggi saranno aperti fino alle 23 poi comincerà lo spoglio delle schede.