ANAS: AGGIORNAMENTO LIMITAZIONI CAUSA INCENDIO

12 luglio 2017 18:13
Anas comunica che, a causa di un incendio che sta interessando la pendice di monte, è stato necessario chiudere al transito la rampa che consente l’ingresso a Catania per i veicoli provenienti da Messina.

È inoltre chiusa l’autostrada Catania – Siracusa, in direzione Catania, per incendio al km 2,300.

Permane la chiusura della Tangenziale di Catania tra l’innesto con l’autostrada Catania-Siracusa e l’innesto con la strada statale 114 “Orientale Sicula” mentre, come già comunicato, è stata riaperta nella direzione opposta.

Le squadre dell’Anas sono al lavoro senza sosta per la gestione del fuoco e della viabilità.

In seguito alla riunione in Prefettura tenutasi questa mattina, Anas ha messo a disposizione una propria autobotte, attualmente impegnata sulla Tangenziale di Catania.

Gli uomini dell’Anas hanno inoltre provveduto a rimuovere un palo in vetroresina delle telecomunicazioni che, dopo essersi sciolto, invadeva la sede stradale a Passo Martino.

IN AGGIORNAMENTO

