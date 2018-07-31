ANAS AL LAVORO SULLA SS121, LUNGHE CODE E TRAFFICO IN DIREZIONE CATANIA
Traffico pesante fin dalle prime ore del mattino sulla ss 121 in direzione Catania.Sono in corso dei lavori dell’Anas.Traffico fortemente rallentato tra gli svincoli Piano tavola e Motta Sant'Anastasi...
A cura di Redazione
31 luglio 2018 08:45
Traffico pesante fin dalle prime ore del mattino sulla ss 121 in direzione Catania.
Sono in corso dei lavori dell’Anas.
Traffico fortemente rallentato tra gli svincoli Piano tavola e Motta Sant'Anastasia
Le auto sono state costrette ad incolonnarsi su una sola corsia e per questo gli automobilisti sono rimasti incolonnati per parecchio tempo.
ANAS AL LAVORO SULLA SS121, LUNGHE CODE E TRAFFICO IN DIREZIONE CATANIA
ANAS AL LAVORO SULLA SS121, LUNGHE CODE E TRAFFICO IN DIREZIONE CATANIA