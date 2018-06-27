ANAS: DOMANI CHIUSURA NOTTURNA SULL’AUTOSTRADA CATANIA-SIRACUSA, TRA LENTINI E AUGUSTA

Per consentire alcune verifiche tecniche sugli impianti di ventilazione della galleria San Fratello, l’autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Lentini e August...

Per consentire alcune verifiche tecniche sugli impianti di ventilazione della galleria San Fratello, l’autostrada Catania-Siracusa sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra Lentini e Augusta, in provincia di Siracusa, dalle 21:00 di domani, giovedì 28 giugno, alle 6:00 di venerdì 29 giugno. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Sul posto saranno presenti le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile alla conclusione degli interventi.

