ANAS: I SINDACATI CHIEDONO ASSUNZIONI IN SICILIA

Con una nota abbastanza esplicita, il sindacato Filt Cgil Sicilia, chiede all’Anas un aumento di personale in Sicilia, e in particolare nell’area del Catanese, dove è evidente la carenza di personale specie in caso di nevicate o eventi particolari come la caduta della cenere in queste ultime settimane.

Nella nota, a firma del responsabile aziendale Riccardo Cicero e del segretario Franco Spanò, è evidente al riduzione avvenuta in questi ultimi anni con una riduzione da 705 unità a 580 unità specie tra sorveglianti e conduttori di mezzi spazzaneve e spargisale, ma anche nella conduzione dei cantieri.

Il tutto in una Regione in cui Anas gestisce oltre 4.000 km di strade, cifra che rappresenta il 15% della gestione Anas in Italia. Una giusta rimostranza, che deve essere sanata al più presto, proprio per garantire ai cittadini la sicurezza sulle strade e l’adempimento dei giusti servizi. Riportiamo in maniera integrale la nota dei Sindacati.