ANAS: PER MEZZO PESANTE IN AVARIA, A19 “PALERMO – CATANIA” PROVVISORIAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO A ENNA

A causa di un mezzo pesante in avaria, l’autostrada A19 “Palermo-Catania” è chiusa temporaneamente al traffico, in direzione Palermo, dal km 126,000 al km 124,000, ad Enna.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.