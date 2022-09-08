ANAS: STANOTTE CHIUSA LA TANGENZIALE DI CATANIA PER LAVORI TERNA
Questa notte, giovedì 8 settembre, tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, la Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.Il provvedimento si è reso necessario su rich...
Questa notte, giovedì 8 settembre, tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, la Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.
Il provvedimento si è reso necessario su richiesta della società di gestione della rete elettrica, Terna Spa, che dovrà procedere alla dismissione di una linea ad alta tensione.
La Tangenziale rimarrà chiusa in direzione Messina a partire dallo svincolo di Misterbianco e in direzione Siracusa a partire dallo svincolo di Gravina di Catania. L’itinerario alternativo sarà segnalato in loco.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.