ANAS: STANOTTE CHIUSA LA TANGENZIALE DI CATANIA PER LAVORI TERNA

Questa notte, giovedì 8 settembre, tra le ore 22 e le ore 6 del mattino, la Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni.Il provvedimento si è reso necessario su rich...

A cura di Redazione 08 settembre 2022 21:57

