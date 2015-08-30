"Anche noi abbiamo scritto alla casa editrice: Paternò non merita questa diffamazione"

L'INTERVENTO: pubblichiamo la lettera fattaci pervenire dall'associazione paternese Asse Sicilia

95047.it Riceviamo e pubblichiamo:

"Asse Sicilia così come dal vostro articolo ha sentito la necessità di scrivere un appello alla Guida turistica Lonely Planet. Pur restando scettici su una risposta dall'editore che ha sminuito la nostra città non vogliamo essere fra quanti continuano a pensare che "questo ci meritiamo perchè nulla funziona e nessuno si attiva". Ad oggi fin troppe sono le realtà associative che lottano ogni giorno a proprie spese e impegnando dispendiose energie, per un rilancio dell'immagine di Paternò.

Non possiamo nasconderci perennemente dietro l'incuria amministrativa. Da parte nostra un ringraziamento a 95047.it per aver messo in evidenza la notizia di questa "diffamazione" a cura di Lonely Planet".