Anche su WhatsApp arrivano le 'Storie'

La nuova funzione della chat più popolare sarà lanciata mercoledì: si potranno inviare gli aggiornamenti di stato, comprensivi di contenuti media, alle persone che si conoscono

Dopo Instagram e Facebook, il team di ingegneri di Mark Zuckerberg prosegue nell'unificazione dei propri servizi, annunciando proprio in questi minuti l'arrivo di una nuova funzionalità per WhatsApp, gli 'Stati' (aka Storie).

In concomitanza con l'ottavo compleanno di WhatsApp, il 24 febbraio, la nota app di messaggistica istantanea ufficializza infatti l'arrivo di un nuovo update che permetterà di condividere immagini e video, con i propri amici e contatti, in modo semplice e sicuro. Come per Instagram e Facebook, inoltre, anche su WhatsApp sarà possibile creare delle nuove Storie da far visualizzare ai propri contatti che spariranno automaticamente dopo 24 ore.

E così come accade per gli altri messaggi è possibile applicare la funzione silenzioso quando si preferisce.

Gli stessi contatti, potranno interagire con le storie commentando e rispondendo ai post in qualsiasi momento. La nuova funzionalità, in arrivo nelle prossime ore su Android, iOS e Windows, andrà a sostituire la ormai vecchia tipologia di Stato di WhatsApp presente dal lontano 2009.

per gli utenti di iPhone, Android e dispositivi Windows.

Lo Stato di WhatsApp sarà in fase di roll-out a partire dal 22 febbraio e sarà presto disponibile

IL COMUNICATO DI WHATSAPP