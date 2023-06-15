ANCONA. SFONDA LA PORTA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E VA A FINIRE CON L’AUTO SUL PRIMO BINARIO

Per colpa di un malore sfonda ben due porte vetrate nella stazione ferroviaria di Fabriano (Ancona) con la propria automobile, poi sfiora una viaggiatrice e termina la corsa del mezzo impazzito sul pr...

Per colpa di un malore sfonda ben due porte vetrate nella stazione ferroviaria di Fabriano (Ancona) con la propria automobile, poi sfiora una viaggiatrice e termina la corsa del mezzo impazzito sul primo binario.

Fortunatamente, la guidatrice, una 80enne, non è in pericolo di vita anche se, insieme alla viaggiatrice presente in stazione, è stata portata all'ospedale Engles Profili per degli accertamenti.

"Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene", il commento del sindaco, Daniela Ghergo.

Nel frattempo, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere il pezzo dai binari. Qualche ritardo per la circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario sono pochi i treni che fermano a Fabriano. Le due donne ricoverate in ospedale non sembrano essere in pericolo di vita.