15 giugno 2023 21:04
ANCONA. SFONDA LA PORTA DELLA STAZIONE FERROVIARIA E VA A FINIRE CON L’AUTO SUL PRIMO BINARIO -
Per colpa di un malore sfonda ben due porte vetrate nella stazione ferroviaria di Fabriano (Ancona) con la propria automobile, poi sfiora una viaggiatrice e termina la corsa del mezzo impazzito sul primo binario.

Fortunatamente, la guidatrice, una 80enne, non è in pericolo di vita anche se, insieme alla viaggiatrice presente in stazione, è stata portata all'ospedale Engles Profili per degli accertamenti.

"Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene", il commento del sindaco, Daniela Ghergo.

Nel frattempo, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere il pezzo dai binari. Qualche ritardo per la circolazione ferroviaria, ma non eccessivamente in quanto al primo binario sono pochi i treni che fermano a Fabriano. Le due donne ricoverate in ospedale non sembrano essere in pericolo di vita.

