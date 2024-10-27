ANCONA. "TROPPO CARA, QUEST'OFFICINA È DA EVITARE": 67ENNE CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE DOPO RECENSIONE ONLINE SUI SOCIAL
"Sono esosi e pochi professionali. Pensano che la gente sia stupida, evitateli". Così un 67enne di Ancona aveva stroncato l'autofficina dove aveva fatto fare il tagliando all'auto della compagna nel 2020. Una recensione online sulla pagina Facebook della stessa carrozzeria e su Google che, quattro anni dopo averla scritta, gli è costata 6 mesi di carcere, pena sospesa.
L'automobilista è stato condannato per diffamazione a seguito della denuncia del meccanico, che non aveva accettato quel commento negativo sul Web.
La condanna emessa dal Tribunale di Ancona. Tra 60 giorni le motivazioni della sentenza.
A riportare la notizia Il Corriere Adriatico, che ripercorre tutta la vicenda. La recensione online scritta dall'automobilista dopo aver saldato il conto per cambio filtri e olio all'auto della compagna, la denuncia del titolare dell'autofficina, il tentativo di accordo economico tra le parti saltato per una richiesta risarcimento danni di 10mila euro e il processo per diffamazione, fino alla condanna.
Il difensore del 67enne si era appellato al diritto di critica invano.