ANCORA CALDO IN SICILIA: PREVISTE PUNTE DI 38 GRADI

Ancora caldo nei prossimi giorni nelle regioni meridionali, dove le temperature potrebbero segnare picchi di 36 gradi, mentre già da domani temporali anche violenti sono previsti a Nord. Lo segnalano i meteorologi di 3Bmeteo, osservando che il tempo stabile e caldo nell'Italia centro-meridionale si deve alla presenza sul Mar Mediterraneo dell'anticlone africano.

Soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole si prevedono temperature superiori alle medie stagionali, con punte di 36 - 38 gradi in alcune zone di Sicilia, Calabria e Puglia.

La situazione è molto diversa nelle regione settentrionali, che risentono degli effetti di un'aria depressionaria fra Gran Bretagna, Spagna e Francia, che porteranno fasi instabili e perturbazioni per gran parte della settimana e che localmente potranno provocare forti temporali e grandinate. In generale al Nord le temperature sono più in linea con quelle stagionali.

Sempre a partire da lunedì si prevede un progressivo aumento dell'umidità nell'aria e, con esso, dell'afa. Quest'ultima si farà sentire soprattutto nelle regioni che si affacciano sul Tirreno e in Sardegna, ma anche sulla Val Padana.