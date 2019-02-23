ANCORA FORTE VENTI DI BURRASCA E ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 23 febbraio alle 24.00 del 24 febbraio 2019CONDIMETEO:PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO NEVIC...

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 23 febbraio alle 24.00 del 24 febbraio 2019

CONDIMETEO:

PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO NEVICATE: SPARSE A QUOTE SUPERIORI A 400-600 METRI, CON APPORTI GENERALMENTE MODERATI, LOCALMENTE ABBONDANTI A QUOTE DI MONTAGNA. SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE. POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

BOLLETTINO VALANGHE - EMESSO ALLE ORE 14:00 del 22/02/2019 (a cura del CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA in collaborazione con il Servizio METEOMONT dell'ARMA dei CARABINIERI e il il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare)

SITUAZIONE alle 14.00 del 23/02/2019

DISTRIBUZIONE PERICOLO: MODERATO 2.

TIPO DI PERICOLO: NEVE FRESCA - NUOVA NEVICATA SU NEVE VECCHIA CON STRATO DEBOLE IN PROSSIMITA' DEL SUOLO

Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, domenica 24 febbraio, il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 24 febbraio, allerta gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.