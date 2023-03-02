ANCORA MALTEMPO IN SICILIA, ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA SICILIA
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani, venerdì 3 marzo 2023.
Prevista per domani, su tutta la Sicilia, l'allerta gialla.
In particolare – si legge nell’avviso n. 23061 - dalle prime ore di domani, e per le successive 24-36 ore, “si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.