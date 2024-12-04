ANCORA MALTEMPO IN SICILIA, DOMANI ALLERTA GIALLA IN PROVINCIA DI CATANIA
Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per gran parte della Sicilia nella giornata di giovedì 5 dicembre. L’isola si prepara a un’intensificazione del...
Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per gran parte della Sicilia nella giornata di giovedì 5 dicembre. L’isola si prepara a un’intensificazione delle condizioni meteo avverse, con un calo generale delle temperature e la possibilità di precipitazioni, anche di forte intensità.
Secondo la nota diramata dagli uffici di Palermo, si prevedono precipitazioni diffuse e a carattere temporalesco sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con accumuli moderati. Piogge sparse, anch’esse con possibilità di rovesci temporaleschi, interesseranno invece i settori ionici, dove sono attesi quantitativi localmente moderati.
Oltre alle piogge, la regione dovrà fare i conti con venti settentrionali forti, che potranno raggiungere raffiche di burrasca nei settori occidentali e nelle aree montuose.
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare particolare attenzione ai fenomeni atmosferici previsti, evitando spostamenti non necessari e adottando comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico.
Si ricorda inoltre l’importanza di monitorare eventuali aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità competenti, per affrontare in sicurezza le eventuali criticità derivanti dalle avverse condizioni climatiche.