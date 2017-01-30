ANCORA SUCCESSI PER IL TAEKWONDO MARLETTA

Tre vittorie e due terzi posti a L’Insubria Cup 2017 di Busto Arsizio

Il 28 e 29 gennaio a Busto Arsizio (VA) presso il PalaYamamay si è svolta L’Insubria Cup 2017, il campionato internazionale di taekwondo, 1.600 gli atleti iscritti, provenienti da 189 società, 6 nazioni e 60 gli ufficiali di gara.

Presente L'Associazione sportiva paternese Centro Taekwondo Marletta,con 11 atleti che hanno conseguito il seguente risultato:

3 ORO : Asia Marletta esordienti A -33, Antonio Grasso Esordienti A -24

Chiara Palumbo Cadetti B -33

ARGENTO: Borzì Francesco esordienti A -30 si ferma in finale dopo aver vinto 4 incontri tutti con il vantaggio di oltre 20 punti.

Rau Gabriele cadetti A -37 ,all'esordio in categoria cadetti A si ferma solo in finale perdendo per ammonizioni, rau aveva già vinto n 4 incontri tutti per K.O

BRONZO : Gaetano Virgillito esordienti A vince numero 3 incontri ma perde il combattimento valido per la finale al golden point dopo il pareggio.

Befumo Francesco vince il primo incontro 24 a 2 ma si ferma in semifinale .

Ottima la prestazione di Giorgia Catena che al primo turno combatte contro l'atleta della nazionale -33 kg ,stando in vantaggio per tutto il secondo round ,al terzo ed ultimo tempo l'avversaria recupera, ottimo test come esordio nelle cinture nere e nella cat Cad A.

Buona la prestazione di Rachele Befumo, Federico Palumbo e Fallica Giuseppe a sua volta anche Coach per entrambe le giornate.

Un particolare grazie va a tutti i genitori e simpatizzanti del team e al vice presidente Dorotea statelli che sono stati di fondamentale aiuto, adesso ci attende il campionato interregionale Calabria il 5 febbraio e interregionale Sicilia che si svolgerà a Barcellona pozzo di gotto ,in quest'ultima competizione il team marletta sarà presente con oltre 30 atleti.