ANCORA TEMPO INSTABILE E FREDDO CON NEVE FINO A BASSA QUOTA IN SICILIA

Le dinamiche atmosferiche del fine settimana saranno influenzate dalla presenza di un campo di bassa pressione sui bacini centrali del mediterraneo che darà vita a condizioni atmosferiche di instabilità.

Venerdì 27 Gennaio 2023

Sono attese condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. In tale contesto, saranno possibili fenomeni sparsi di debole, al più moderata intensità; segnatamente sui settori tirrenici della Regione.

I venti si disporranno deboli da Maestrale per l’intero arco della giornata.

Temperature: stazionarie sia nei valori massimi che nei valori minimi.

Mare: molto mosso il Canale di Sicilia, mossi gli altri bacini.

Sabato 28 Gennaio 2023

Sono attese condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per l’intero arco della giornata. A partire dalle ore pomeridiane, si assisterà ad un graduale aumento della copertura nuvolosa con associate precipitazioni che potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale, segnatamente lungo le coste tirreniche e ioniche. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900/1000 metri.

I venti si disporranno deboli da direzione variabile per l’intero arco della giornata.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, in diminuzione nei valori massimi.

Mare: poco mosso lo Ionio, mossi gli altri bacini.

Domenica 29 Gennaio 2023

Sono attese condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso per l’intero arco della giornata. In tale contesto, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, interesseranno la fascia costiera ionica. I fenomeni assumeranno carattere nevoso a partire dai 900/1000 metri. Un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per la serata. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali con intensità debole, a tratti moderata.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, stazionarie nei valori massimi.

Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo, il Canale di Sicilia, da mossi a poco mossi gli altri bacini.