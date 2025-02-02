ANCORA UNA VITTIMA SULLA SS 284: MORTO UN MOTOCICLISTA DI ADRANO IERI POMERIGGIO

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato sulla Strada Statale 284, nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e il bivio di Scalilli. A perdere la vita Antonino Milazzo, 43 an...

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato sulla Strada Statale 284, nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e il bivio di Scalilli. A perdere la vita Antonino Milazzo, 43 anni, residente ad Adrano, che viaggiava a bordo di un T-Max.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail prima di cadere rovinosamente a terra.

L’ipotesi più accreditata è quella di un incidente autonomo. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari dell’ambulanza medicalizzata proveniente da Adrano, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso.

La tragedia si è consumata in un tratto di strada tristemente noto per altri incidenti gravi, alcuni dei quali mortali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Municipale di Paternò, che ha effettuato i rilievi, e i Carabinieri della compagnia di Paternò, i quali hanno provveduto a bloccare il traffico agli svincoli di Santa Maria di Licodia e Scalilli, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

La salma di Antonino Milazzo è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Catania, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, e rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti.

La notizia del suo decesso ha scosso profondamente la comunità locale. Sui social sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. Marco ha scritto: "Mi si è ghiacciato il sangue, riposa in pace Tonino, che Dio ti accolga tra le sue braccia", seguito da tanti altri amici e conoscenti che hanno condiviso il loro dolore per la perdita.