ANDREA CAMILLERI, DIRAMATO IL BOLLETTINO MEDICO: CONDIZIONI CRITICHE, RESPIRA CON LE MACCHINE

“Le condizioni di Andrea Camilleri sono critiche“: è questo l’ultimo bollettino medico trasmesso alle 17 dai medici dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove da questa mattina è ricoverato in rianimazi...

“Le condizioni di Andrea Camilleri sono critiche“: è questo l’ultimo bollettino medico trasmesso alle 17 dai medici dell’ospedale Santo Spirito di Roma dove da questa mattina è ricoverato in rianimazione lo scrittore siciliano 93enne per un arresto cardiaco.

“La prognosi è riservata. E’ ricoverato in rianimazione ed è in prognosi riservata”, ha precisato Roberto Ricci, responsabile del reparto di Cardiologia.

“Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico e terapeutico”. Camilleri è attaccato a un macchinario per respirare: “Lo scrittore è arrivato con un arresto cardiocircolatorio – ha spiegato ancora Ricci -. In pronto soccorso è stata praticata larianimazione cardiorespiratoriache ha permesso il ripristino dell’attività cardiocircolatoria. Camilleri è in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico”.

Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi ed è stato rianimato appena arrivato in ospedale: “È arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori.

È stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale”, spiega in una nota dell’ospedale.

Ideatore del celebre commissario Montalbano, Andrea Camilleri compirà 94 anni il prossimo settembre.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, solo 20 giorni fa Camilleri si era rotto il femore cadendo a causa di una caduta in casa.

I suoi familiari e gli amici più intimi sono fissi da stamattina all’ospedale, riuniti nel piazzale vicino alla rianimazione dove è ricoverato.