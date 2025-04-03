ANDREA LO FARO ELETTO PRESIDENTE FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO CATANIA

Si è svolta domenica l'assemblea elettiva del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) di Catania, un evento che ha segnato una nuova fase per la provincia etnea. Carmelo An...

Si è svolta domenica l'assemblea elettiva del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) di Catania, un evento che ha segnato una nuova fase per la provincia etnea. Carmelo Andrea Lo Faro è stato eletto presidente con 27 voti, ottenendo un ampio consenso tra i partecipanti.

Al suo fianco sono stati eletti anche i consiglieri: Federico Lo Faro (25 voti), Dario Santi Conti (23), Ivan Cuius (21) e Giuliana Licciardello (21).

Questa elezione segna il ritorno di un presidente per la provincia di Catania, dopo ben sette anni di commissariamento e gestione tramite la delegazione provinciale.

Un periodo che ha visto il comitato provinciale privo di una figura di riferimento stabile, ma che oggi ha finalmente trovato la sua nuova guida.

L’assemblea, che si è tenuta nella sede del CONI a Catania, ha visto la partecipazione di 27 delle 36 società affiliate aventi diritto.

Questo alto livello di partecipazione è stato un segnale positivo per il futuro del basket catanese, che con l’insediamento del nuovo presidente e del suo direttivo, si prepara ad affrontare nuove sfide.

«Ritengo molto importante – ha dichiarato la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti – il comitato provinciale e sono molto contenta del nuovo presidente e del direttivo. Sono certa che faranno un ottimo lavoro. La riunione è stata molto partecipata e fa ben sperare per il futuro dell’attività della provincia».

A Carmelo Andrea Lo Faro e ai nuovi consiglieri provinciali sono giunti i complimenti della presidente Correnti e dell’intero consiglio direttivo del comitato regionale, a testimonianza della fiducia riposta nel nuovo gruppo di lavoro.

Con l'elezione di Lo Faro e l’ingresso del nuovo consiglio, la provincia di Catania si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della pallacanestro, con l'obiettivo di rafforzare e sviluppare ulteriormente il movimento cestistico locale.

FOTO CREDIT https://sicilia.fip.it/