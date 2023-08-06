ANGELO DURO IMBRATTA I CARTELLONI DI TAORMINA E POSTA UN VIDEO, L’IRA DI DE LUCA :" "TESTA DI C…, TI DENUNCIO E TI PRENDO A CALCI"

E' polemica tra il noto comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca, in merito all'attesa esibizione del cabarettista palermitano prevista domani sera nel Teatro Antico di Taormina con...

E' polemica tra il noto comico Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno de Luca, in merito all'attesa esibizione del cabarettista palermitano prevista domani sera nel Teatro Antico di Taormina con lo spettacolo "Sono cambiato". La diatriba è sorta dopo la pubblicazione da parte di Duro di un video in cui imbratta i suoi stessi manifesti esposti nella rinomata località ionica.

Un gesto che non è decisamente piaciuto al sindaco della cittadina messinese, Cateno De Luca, che ha risposto in modo furioso con un lungo video in cui ha fatto capire di volere impedire ad Angelo Duro l'utilizzo del Teatro Antico di Taormina e dichiarando che per lui è pronta una denuncia e una multa.

"Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?". Inizia così il filmato pubblicato da Cateno De Luca. "Ecco - ha detto mostrando il video di Duro dal suo cellulare -. Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc… in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Guardatelo nella sua pagina. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo! Non so che fa questo testa di c… di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città".

De Luca prosegue in un crescendo rabbioso: "Ti verrò a cercare per prenderti a calci in c…. Ti revoco il suolo pubblico per il merchandising, ora ti consiglio di andare a prendere i manifesti e rimuoverli. Intanto sarai subito denunciato per attentato al decoro urbano. Andrò pure dai carabinieri. L'ironia mi piace ma qua siamo lontani dall'ironia. Ti puoi imbrattare la tua faccia ma non la mia città. Ora ti cerchiamo e ti identifichiamo. Se sei un uomo ora vai e togli tutto e chiedi scusa". Poi la conclusione: "Angelo Duro, ma vaff…!".

