Anni di battaglie per riaprire Santa Caterina: tutta la storia nel libro del governatore Campisano

Sabato pomeriggio a Paternò un grande appuntamento (da non mancare) che ripercorre le vicissitudini di uno dei fiori all'occhiello del patrimonio storico della nostra città: la settecentesca chiesa che ha ritrovato la sua dignità

95047.it Sabato pomeriggio alle 17 alla Chiesa di Santa Caterina, si presenta il "Dal sogno utopico alla realtà": il libro sulla storia dell'omonima chiesa scritto dal Governatore, Gaetano Campisano. Un momento che ripercorre anni di passione e vicissitudini nel recupero di una chiesa che oggi è uno dei fiori all'occhiello tra i monumenti paternesi. Ecco, cosa scrive per 95047.it, il Governatore Campisano:

Raccontare la storia di un percorso biografico e autobiografico della chiesa della venerabile confraternita di Santa Caterina d’Alessandria con tutte le vicissitudini succedutesi e vissuti in questi trent’anni di mio governatorato è stato tutt’altro che semplice. Soprattutto per chi, come me, ha cercato di raccontarla attraverso il recupero di documenti, manoscritti, scritture e quant’altro accaduto in questi itineranti anni vissuti per un sogno folle: quello di riprendere possesso della nostra secolare sede sociale e, al contempo, quello di riaprire al culto la chiesa quale sede spirituale dove canonicamente nell’anno 1574 è stata fondata la confraternita.

Di aiuto, a questo mio excursus autobiografico e storico, sono stati la pazienza, la tenacia, l’audacia ma soprattutto l’amore e la passione che ho dedicato alla mia amata chiesa che oggi intendo racchiuse in una parola: miracolo. In questa parola le normali leggi della natura sono sospese dall’intervento straordinario di Dio e che oggi stiamo raccontando con emozione. E’ il miracolo della fede di una persona che non si è mai arresa, che ha combattuto contro tutti e tutto per un ideale atto al recupero di questo tempio sacro: “la settecentesca chiesetta di Santa Caterina” ritornata a vivere e splendere. Consona alla sua dignità di culto.