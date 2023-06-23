ANNIVERSARIO PER IL REPARTO VOLO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Il 23 giugno 1982 veniva inaugurato a Catania il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. Da allora sono mutati volti e mezzi, ma non passione e dedizione: le stesse dei Vigili del Fuoco.I primi velivoli in...

Il 23 giugno 1982 veniva inaugurato a Catania il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. Da allora sono mutati volti e mezzi, ma non passione e dedizione: le stesse dei Vigili del Fuoco.

I primi velivoli in dotazione al Reparto Volo VVF di Catania sono stati degli AB206, elicotteri monomotore. Ad essi sono subentrati negli anni gli AB 204 e AB 412, elicotteri molto più performanti, capaci di effettuare recuperi in zone impervie, anche in alta quota, con l’ausilio del verricello di soccorso. Per migliorare l’efficienza dei soccorsi al personale del Reparto Volo (Piloti e Tecnici di Bordo) si sono aggiunti gli Elisoccorritori. Gli ultimi elicotteri in dotazione sono gli AW 139.

Un lungo periodo di tempo nel quale uomini e mezzi hanno saputo e dovuto superare se stessi giorno dopo giorno. Quarantuno anni in volo per fornire un prezioso aiuto dall’alto in situazioni d’emergenza; sempre pronti al decollo per operare in contesti difficilmente raggiungibili, trasportare unità operative, se necessario, e per cercare e soccorrere persone disperse.

Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania è basato a pochi metri dalla Torre di Controllo dell’aeroporto “Vincenzo Bellini”, all’interno del sedime aeroportuale. Copre una vasta fetta di territorio: la Sicilia e le sue isole, con interventi su larga scala anche in regione Calabria.