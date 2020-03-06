ANNULLATO IL GIRO DI SICILIA DI CICLISMO, DUBBI SUL GIRO D'ITALIA 2020

Per garantire la salvaguardia e la salute pubblica e la sicurezza delle persone , la Rcs Sport ha deciso di annullare tutte le gare di primavera: Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 ma...

Per garantire la salvaguardia e la salute pubblica e la sicurezza delle persone , la Rcs Sport ha deciso di annullare tutte le gare di primavera: Tirreno-Adriatico (11-17 marzo), Milano-Sanremo (21 marzo) e Giro di Sicilia (1-4 aprile).

Si lavora con Fci e Uci per ricollocarle nel calendario internazionale, come già fatto per le Strade Bianche.

IL COMUNICATO

Questo il comunicato di Rcs Sport. “A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, Rcs Sport comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo. Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, Rcs Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. Rcs Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all’Uci di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite”.