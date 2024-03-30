ANOMALIE SUI CONTI CORRENTI DI BNL «MI AVETE ADDEBITATO 10 VOLTE LE SPESE SULLA CARTA DI CREDITO»

Una recente ondata di addebiti non autorizzati ha scosso i correntisti della Banca Nazionale del Lavoro (BNL), suscitando preoccupazione e interrogativi su possibili falle nella sicurezza dei sistemi...

Tutto è iniziato con un semplice post su Facebook da parte di un utente sconcertato che ha rivelato di aver subito nove addebiti per una rata di prestito in scadenza oggi su un conto privato.

Sono andato a verificare sui social e ho trovato altri post simili di correntisti che stamane, alla vigilia di Pasqua si sono trovati con addebiti non autorizzati.

“Dopo aver cercato di contattare il servizio clienti della BNL e il supporto per i conti privati, la linea è caduta immediatamente, quasi a suggerire l’inesistenza di un adeguato supporto telefonico.” Claudio, contattato immediatamente, ha confermato anche questa ulteriore problematica.

Attualmente, questa situazione potrebbe generare una serie di inconvenienti per molti, poiché ritrovarsi con addebiti non autorizzati potrebbe portare al superamento del limite di scoperto o alla frustrazione di non poter effettuare pagamenti essenziali, come quello per la spesa, a causa dell’insufficiente disponibilità di fondi sul conto.

Questo episodio ha sollevato dubbi su quanto diffuso possa essere il problema e ha portato numerosi correntisti a controllare i propri conti.

Ad avvertire è stata la stessa banca sulla sua pagina Facebook:

«Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente. Non è necessario chiamare il Servizio Clienti, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio».

Per capire esattamente cosa stia succedendo invece bisogna affidarsi ai social network: «Stamattina mi avete addebitato per DIECI VOLTE le spese della carta di credito rubandomi più di 10.000 euro per tutto il lungo weekend pasquala e il vostro numero di assistenza clienti risulta offline», scrive un correntista su X. E ancora: «Il servizio telefonico per bloccare la carta di credito non funziona». Molti utenti sui social network segnalano anche conti azzerati e che il servizio clienti non risponde. La banca fa sapere che sta risolvendo l’anomalia.